أحمد موسى بعد فوز الأهلي بثلاثية نظيفة: محمد الشناوي «الحارس الأمين»

علق الإعلامي أحمد موسى، على مباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري، التي انتهت بفوز الشياطين الحمر بثلاثية على زهرة الجنوب، قائلا إن آلاف الجماهير كانت في شوارع أسوان من مشجعي الفريقين، كما أن جماهير نادي أسوان دعمت فريقها بالتشجيع المحترم والروح الرياضية، ولم يكن هناك لفظ خارج والتعامل كان باحترام.

حفاوة استقبال للاعبي النادي الأهلي وجماهيره

أضاف «موسى»، خلال تقديمه برنامجه «على مسئوليتي»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن محمد الشناوي عاد من جديد الحارس الأمين للأهلي، وحمى عرين القلعة الحمراء من ركلة جزاء، وحافظ على شباكه، موضحًا أنه كانت هناك حفاوة استقبال للاعبي النادي الأهلي وجماهيره.

مباراة غلفتها روح رياضية وسط ستاد ممتلئ

وتابع الإعلامي أحمد موسى: «ما أروع الاستاد والجمهور واستقبالهم للأهلي»، وما تم ملاحظته اليوم، كل جمال واحترام وحفاوة كبيرة والتشجيع المحترم، مشيرا إلى أنها مباراة غلفتها روح رياضية وسط ستاد ممتلئ، فيما وجه الإعلامي التحية لمحمود عبد المنعم كهربا الذي أصر على تسجيل هدف.

كهربا بادر بتسجيل هدف في الدقائق الأولى

وأوضح موسى، أن كهربا بادر بتسجيل هدف في الدقائق الأولى قبل أن يتم إلغاؤه بداعي التسلل وبعد ذلك عاد وسجل هدف المباراة الأولى في مرمى التماسيح، مضيفًا: «مش عارف كولر بيقعد كهربا على الدكة ليه، رغم أنه يسجل من أنصاف الفرص، والشحات عاد أحسن مما كان عليه خلال كأس العالم، وكان نجم الأهداف الثلاثة».