الرئيس الروسي: موسكو ستبقي مركزا مهما في عالم متعدد الأقطاب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده ستبقى مركزًا مهمًا في عالم متعدد الأقطاب، مشيرًا إلى أنه سيتم التوسع في مشروعات استخراج الغاز كأولوية لموسكو.

مصدر مهم للطاقة

وأضاف بوتين، خلال كلمته في الاحتفال بذكرى تأسيس شركة جازبروم، اليوم الجمعة، عرضتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاتجاهات والتغيرات الحادثة في الأسواق العالمية تشير إلى أن الغاز سيكون مصدرًا مهمًا للطاقة في المستقبل، لافتًا إلى زيادة استخراج الغاز خلال العشر سنوات الماضية في روسيا إلى الضعفين، وسيزداد بمقدار 20% خلال السنوات المقبلة.

وتابع الرئيس الروسي، أن شركة جازبروم وفرت فرص العمل الوطني، وتولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المشاريع الإنسانية والاجتماعية، وتدعم الثقافة والتعليم والبرامج في مجال البيئة وتبني المدارس والمستشفيات في روسيا.

أهمية مجال التعاون الدولي

ونوه بوتين بأنه في مجال التعاون الدولي وقعت شركة جازبروم الكثير من العقود التصديرية؛ لتثبت موقفها في الأسواق العالمية، مشددًا على أن الأمر المهم هو التطور الخاص لبلادنا لضمان النمو الاقتصادي المستدام والمستقر وتزويد صناعاتنا وأقاليمنا بموارد الطاقة لرفع مستوى المعيشة لجميع السكان في كل أنحاء روسيا، إذ نولي اهتمامًا بوصول الغاز إلى المواطنين مجانا.

وذكر الرئيس الروسي، أن شركة جازبروم أنشأت أكثر من ألفي ملعب لاستيعاب طاقات الشباب، كما تستثمر في تطوير القرى والمدن الروسية.