«المناطق الحرة» تبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون مع الإمارات

التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مريم خليفة الكعبي، سفيرة الإمارات في القاهرة، لبحث فرص الاستثمار بمصر وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.

وخلال اللقاء استعرض الجانبان الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر وأبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، كما بحث الجانبان إنشاء شراكات استثمارية في عدد من المجالات في السوق الأفريقي استغلالا للاتفاقيات التجارية والاستثمارية التي تربط مصر بقارة أفريقيا.

تبادل الخبرات في إدارة المناطق الحرة

واتفق الجانبان على تبادل الخبرات في إدارة المناطق الحرة ودوائر التنمية الاقتصادية، وتنظيم ملتقى مصري - إماراتي بشكل دوري لبحث فرص الاستثمار بين البلدين.

أهم الخطوات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

واستعرض حسام هيبة، أهم الخطوات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتيسير على المستثمرين وتهيئة بيئة الأعمال، وأهمها استحداث وحدة لمنح الرخص الذهبية، تضم التصاريح والتراخيص في رخصة واحدة تمنح للمشروعات ذات الطابع التنموي، إضافة إلى جهود الهيئة في التحديث المستمر للفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية.

وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى في قائمة الدول المستثمرة بمصر، حيث ساهمت في تأسيس وتشغيل أكثر من 1300 شركة عاملة في مصر.