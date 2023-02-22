«الصحة» تحذّر الأمهات من إرضاع الأطفال أثناء النوم: عادة خطيرة

وجّهت وزارة الصحة والسكان، رسالة عاجلة للسيدات المرضعات، طالبتهن خلالها بالتوقف عن بعض العادات السيئة خلال إرضاع الأطفال، ومنها الرضاعة خلال نوم الطفل، حيث يبقى اللبن في أسنانه، وهي أسنان لبنية سهلة الذوبان، محذّرة من أنّ فضلات اللبن مع عدم وجود ريق أثناء نوم الطفل، قد يتسبب في تسوس الأسنان.

مبادرة العناية بصحة الأم والجنين

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في تقرير عنها، أنّ مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، تقدّم خدمات كثيرة للأم والجنين مجانا، وتعمل داخل الوحدات الصحية يوميا عدا الجمعة، مشيرا إلى أنّ الوحدات الصحية تعمل بها المبادرة من الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، السيدات، بالتواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 15335، حال الاستفسارات المختلفة والتساؤلات، والعمل على الرد بشكل مباشر من المصادر الرسمية.

اهتمام الرئيس بصحة الأم والجنين

من جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ المبادرات الصحية عملت على رفع التوعية الصحية لدى المواطنين من مختلف الفئات العمرية لهم، لافتا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتم كثيرا بالسيدات والأطفال، ومعظم المبادرات الصحية تستهدف الأم والجنين.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الرئيس مهتم كثيرا بخلق جيل كامل من الأطفال خالى من الأمراض، ويعمل على تغير المفهوم الثقافي لدي المواطنين فيما تيعلق بالصحة لذلك نهتم كثيرا بالفئات العمرية المختلفة، وتغير العادات السلوكية الخاطئة.