«الصحة»: 3 تعليمات مهمة لمرضى الكلى للحفاظ على حياة صحية دون مضاعفات

أصدرت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من الإرشادات والتعليمات التى يجب أن يتبعها مريض الكلى للحفاظ على صحته.

وقالت الوزارة في تقرير رسمي بثته على موقعها الرسمي، إن هناك 3 خطوات يجب على مريض الكلى اتباعها، وهي الحفاظ على وزن صحي لهم، واتباع تغذية صحية، محذرة من تناول أي أدوية إلا بعد استشارة الطبيب المعالج.

تعليمات لمرضى الكلى للحفاظ على صحتهم

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى مبادرة الرئيس لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، لافتة إلى أن المبادرة تعمل بشكل يومي عدا يوم الجمعة في كل الوحدات الصحية على مستوى محافظات الجمهورية، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، مؤكدة أن جميع الخدمات المقدمة من خلال المبادرة مجانا ولا يتحمل فيها المواطن أي أعباء مالية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن أسباب الإصابة بمرض الكلى متعددة ومنها أسباب وراثية ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم، والتهابات الكلى المناعية، واستخدام أدوية ضارة للكلى.

البعد عن الوصفات العلاجية والغذائية

وتابعت الوزارة أن على المواطنين المصابين بمرض الكلى ضرورة البعد عن الوصفات العلاجية والغذائية التى يتم تداولها مع المواطنين بعضهم البعض، وضرورة استشارة الطبيب قبل الحصول على أي علاج.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين التواصل مع الخط الساخن 15335، لمعرفة أقرب وحدة صحية تابعة للمواطنين في المحافظة الساكنة فيها، يأتى ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.