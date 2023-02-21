السيسي ونظيره الأوزبكي يشهدان توقيع اتفاقيات بـ«الزراعة» و«الصحة»

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الأوزباكستاني، توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة بين البلدين.

- مذكرة تفاهم للتعاون بين المجلس المصري للاعتماد والوكالة الأوزبكية للتنظيم الفني ويوقعها من الجانب المصري المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ويوقعها ومن الجانب الأوزبكي وزير الاستثمار والتجارة والصناعة بأوزبكستان.

- اتفاق تعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمصر ووكالة وقاية النباتات والحجر الزراعي التابعة لوزارة الزراعة بأوزباكستان لوقاية النباتات والحجر الزراعي، وقعها من الجانب المصري وزير الزراعة السيد القصير ومن الجانب الأوزبكي وزير الاستثمار والتجارة والصناعة بأوزباكستان.

- مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بجمهورية مصر العربية ومركز الحضارة الإسلامية بأوزباكستان التابع لمجلس الوزراء بجمهورية أوزباكستان وتوقعها من الجانب المصري الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ويوقعها من الجانب الأوزبكي، مستشار الرئيس للشؤن الاجتماعية والدينية.

- مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بجمهورية مصر العربية وأكاديمية العلوم معهد أبي الريحاني البيروني للدراسات الشرقية ويوقعها من الجانب المصري الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة ويوقعها من الجانب الأوزبكي، وزير الخارجية.

- مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان بمصر ووزارة الصحة بجمهورية أوزبكستان في مجال الصحة، ويوقعها عن الجانب المصري الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان وعن الجانب الأوزبكي، وزير خارجية جمهورية أوزبكستان.

- برنامج للتعاون بين وزارة الخارجية بمصر ووزارة الخارجية بجمهورية أوزبكستان خلال عامي 2023/2025، ووقعها من الجانب المصري وزير الخارجية ومن الجانب الأوزبكي وزير الخارجية.