«الصحة»: 4 حالات ممنوعة من السفر للحج.. وتوقيع الكشف الطبي من التاسعة صباحا

أصدرت وزارة الصحة والسكان خطابا رسميا تحت عنوان «هام وعاجل»، لعدد من الهيئات وهى المستشفيات والمعاهد التعليمية، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمدير التنفيذي للرعاية الصحية، وكشفت وزارة الصحة خلال هذا الخطاب مواعيد توقيع الكشف الطبي للحجاج المسافرين الى بيت الله الحرام هذا العام.

إجراء الكشف الطبي داخل المستشفيات والمراكز الطبية

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم إجراء الكشف الطبي داخل المستشفيات والمراكز الطبية المخصصة لذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا، لافتة إلى أنه يتم إرسال البيانات الخاصة بنتائج الكشف الطبي إلى بوابة الحج الموحدة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه تم توفير التطعيمات للمسافرين للحج هذا العام بكافة الوحدات الصحية، وعلى المسافرين الاهتمام بالتطعيمات لأنها شرط أساسي للسفر، مشيرًا إلى التوجيهات التي أرسلت للوحدات الصحية بأهمية تسهيل الإجراءات على المواطنين المسافرين، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية الرئيس السيسي.

الحالات المرضية الممنوعة من السفر للحج هذا العام

كما حددت وزارة الصحة والسكان الفئات الممنوعة من السفر إلى الحج هذا العام، وقالت إن هناك 5 حالات لا يجب السفر لهم إلى الحج، وهم السيدات الحوامل في الشهور الأولى والشهور الأخيرة، ومرضى القلب والأوعية الدموية العالية الخطورة، ومرضى تليف الرئة.

كما طالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين الحجاج فى حال وجود أى مشكلة أو استفسار لابد من التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105، وسيتم الرد على كافة الاستفسارات وحل الشكاوى بشكل سريع.