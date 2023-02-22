وزير الإنتاج الحربي يتفقد أجنحة شركات مشاركة في معرض IDEX 2023

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عددا من أجنحة الشركات المشاركة بمعرض الدفاع الدولي IDEX 2023 المقام في الإمارات، خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير الجاري، ومن الشركات التي تفقد الوزير محمد صلاح أجنحتها والتقى ممثليها، بونجسان وكاي الكوريتين الجنوبيتين، وجون كوكريل البلجيكية، وبولي ونورينكو الصينيتين، ورايثون ولوكهيد مارتن الأمريكيتين، وروزوبرون إكسبورت الروسية، وهيلينك اليونانية وأرسنال البرتغالية.

خلال زيارته لجناح شركة كاي الكورية الجنوبية المتخصصة في مجال إنتاج الطائرات، استمع الوزير محمد صلاح إلى شرح ممثلي الشركة حول مواصفات منتجاتها العسكرية المختلفة، كما استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي، أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من أسلحة ومعدات وذخائر والتي تشارك بها الشركات التابعة في معـرض IDEX 2023 كما تم مناقشة المجالات التي يمكن التعاون المشترك فيها.

وشدد الوزير، على حرص الوزارة على التعاون والاستفادة بالخبرات العالمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن العمل على زيادة توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وزيادة نسب المكون المحلي والقيمة المضافة في الصناعات الدفاعية المختلفة.

وأعرب ممثلو شركة كاي عن تطلعهم إلى أن يكون لهذا اللقاء دور مهم في فتح آفاق للتعاون بين شركتهم وشركات الإنتاج الحربي نظرا لما يمتلكه الجانبان من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية كبيرة وهو ما يمهد الطريق لتحقيق تعاون مشترك مثمر.

وخلال لقائه بممثلي شركة بونجسان، أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنّ اللقاء استهدف مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك، وجرى استعراض قدرات وإمكانيات الوزارة في مجال التصنيع العسكري والإشارة إلى أبرز المنتجات التي تشارك بها الوزارة في معرض IDEX 2023، وأجرى ممثلو بونجسان عرضا تقديميا عن أهم المنتجات العسكرية للشركة والتي من بينها إنتاج مجموعة متنوعة من الذخيرة للأغراض العسكرية من ذخيرة 5.56 ملم إلى مقذوفات بحجم 8 بوصات لمدافع الهاوتزر.

أبرز المنتجات العسكرية

وتفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي جناح شركة جون كوكريل البلجيكية، مستعرضا أبرز المنتجات العسكرية التي تشارك الوزارة بها في المعرض، وحرص الوزير على تبادل النقاش مع ممثلي الشركة البلجيكية بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي يمكن التعاون فيها بمجال التصنيع العسكري.

بدورهم رحب ممثلو الشركة البلجيكية بالوزير والوفد المرافق له، وأجروا عرضا تقديميا عن مجالات عمل الشركة والتي تقوم بتصميم وتصنيع المدافع والأبراج المتطورة للدبابات والمركبات المدرعة، وأعرب ممثلو الشركة عن تطلعهم إلى التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.

وتفقد الوزير شركة بولي تك الصينية، حيث رحب ممثلو الشركة بالوزير محمد صلاح والوفد المرافق، واطلع على معروضات الشركة وأحدث ما توصلت إليه من تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية المختلفة، وأوضح ممثلو الشركة الصينية أنّ الشركة متخصصة في مجال إنتاج المعدات والحلول الدفاعية المتقدمة لمختلف القطاعات العسكرية، معربين عن تطلعهم للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية في المجال العسكري والتي تعود بالنفع على الجانبين.

جناح شركة نورينكو الصينية

وأجرى وزير الدولة للإنتاج الحربي، زيارة لجناح شركة نورينكو الصينية والتي تقوم بصناعة الأسلحة بمختلف أنواعها من الأسلحة الفردية إلى الدبابات وقاذفات الصواريخ، كما تقوم الشركة بتصنيع المركبات والآلات والمنتجات البصرية الإلكترونية، ومعدات حقول النفط، والمواد الكيميائية، والمنتجات الصناعية الخفيفة والمتفجرات، وكذلك الأسلحة النارية المدنية والعسكرية والذخيرة.

وخلال جولته بجناح شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، أشار الوزير محمد صلاح إلى اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بالاستفادة من خبرات الشركة في العديد من المجالات التي تعمل بها، وأعرب خلال زيارته لجناح الشركة عن وجود رغبة حقيقية في عقد شراكة استراتيجية تعود بالنفع على الجانبين في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة، وقدّم ممثلو لوكهيد مارتن عرضا تقديميا عن أبرز أنشطة الشركة حيث تعد من أكبر الشركات العالمية فى مجال الصناعات العسكرية وتعمل في مجال تصنيع الرادارات بأنواعها ودبابات القتال والصواريخ والطائرات والمعامل التكنولوجية وتعتمد الشركة نهجاً ثلاثي الركائز في تعاونها مع شركائها والذي يتضمن (نقل المعرفة، توطين الصناعات، تنمية رأس المال البشري).

من ناحية أخرى، أجرى الوزير محمد صلاح، زيارة إلى جناح شركة رايثون للاطلاع على معروضات الشركة الأمريكية والتعرف على أحدث ما توصلت إليه من تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية المختلفة، مشيدا بقدرات الشركة وما شاهده من معروضات حيث قام ممثلو الشركة بإجراء عرض تقديمي عن أبرز ما تقوم بإنتاجه رايثون حيث تختص بتصنيع أنظمة الدفاع والفضاء والأمن السيبراني، معربين عن تطلعهم لفتح آفاق جديدة للتعاون بين شركة رايثون الأمريكية وشركات الإنتاج الحربي نظرًا لما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية كبيرة.

وفي سياق متصل، التقى الوزير محمد صلاح ممثلي شركة روزوبرون إكسبورت الروسية حيث تم الإشادة بإمكانيات الشركة الروسية وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على استعراض خبرات وإمكانيات شركات ووحدات الإنتاج الحربي، وخلال اللقاء أشار ممثلو روزوبرون إكسبورت إلى أنّ الشركة الروسية تنفذ عددا من المشروعات المشتركة في الشرق الأوسط للإنتاج المشترك للمركبات المدرعة والأسلحة الصغيرة والأسلحة المضادة للدبابات، كما أنّ الشركة ليست فقط مورّد موثوق به للمنتجات النهائية ولكنها شريك استراتيجي في مجال نقل التكنولوجيا.

واجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع ممثلي شركة هيلينك اليونانية، وخلال اللقاء أشار الوزير محمد صلاح إلى أنّ وزارة الإنتاج الحربي تشارك في IDEX 2023 بنماذج للعديد من المنتجات العسكرية المتطورة التى تقوم بإنتاجها، مؤكدا اهتمام الوزارة بنقل التكنولوجيات المتقدمة في مختلف المجالات لشركاتها التابعة وعلى رأسها مجالات النظم الدفاعية، كما أوضح ممثلو شركة Hellenic Aerospace Industry أنّ الشركة تأسست عام 1975 ومتخصصة فى صناعة معدات الطيران والدفاع لجمهورية اليونان، كما تعمل الشركة كمتجر متكامل يجمع بين أحدث التقنيات وإجراءات الإنتاج المعتمدة لمنتجات الدفاع والفضاء كما تمتلك الشركة عدد كبير من الموظفين المدربين ذوى الخبرة العالية .

وفى ذات السياق، التقى وزير الدولة للإنتاج الحربي، ممثلي شركة أرسنال البلغارية، حيث أوضح ممثلو الشركة أنّ الشركة تقوم بتصميم وتصنيع وتجارة الأسلحة من العيارين الصغير والمتوسط (الناتو وغير القياسي) والذخيرة من العيارين الصغير والمتوسط (الناتو وغير القياسي) وكذلك مسحوق البنادق ومكونات الذخيرة وأدوات الصيد والرياضة.

بدوره، أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر أنّ الجولات التفقدية واللقاءات بيّنت حرص الوزير على دعوة ممثلي هذه الشركات لزيارة جناح الوزارة بمعرض IDEX 2023 والاطلاع على منتجاتها العسكرية المختلفة، كما حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على توجيه الدعوة للشركات للمشاركة في النسخة المقبلة من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية المتوقع أن تشهد مصر إقامته خلال العام الجاري.