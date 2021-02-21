«جناح مصر» في «معرض الدفاع الدولي»: دبابات ومدرعات وطائرات وRPG

تشارك مصر بمؤسساتها المختلفة المعنية بملف الصناعات الدفاعية، في فعاليات معرض الدفاع الدولي الخامس عشر «IDEX 2021»، الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم في مدينة أبو ظبي الإماراتية، والمقرر أن يستمر حتى يوم الخميس المقبل الموافق 25 فبراير.

وتُشارك مصر في «المعرض»، عبر جناحاً وطنياً يضم عدد كبير من المنتجات العسكرية مصرية الصنع، ومجسمات لمنتجات أخرى.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ وزارة الإنتاج الحربي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صوراً للجناح المصري، والذي ضم منتجات لمصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، التابعة للوزارة، ومنتجات أخرى للهيئة العربية للتصنيع، التي يترأسها الفريق عبد المنعم التراس.

منتجات من كل المصانع

وعقّب محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، على صور «الجناح المصري»، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: «وزارة الإنتاج الحربي المصرية بتشارك في المعرض بمعدات ومنتجات عسكرية من كل مصانعها».

الدبابة إبرامز

وضمت الصور التي كشفت عنها الوزارة، نموذج للدبابة «إبرامز» من طراز «M1A1»، والتي يعمل مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «200 الحربي» على تصنيعها بشراكة أمريكية، وكباري الاقتحام، التي تنتجها مصانع «الإنتاج الحربي».

3 مدرعات

كما ضمت الصور مجسمات للمدرعتين «إس تي 100»، و«إس تي 500»، والمدرعة «سينا 200»، والذين يتم تصنيعهم أيضاً داخل «مصنع 200 الحربي» أيضاً.

رشاش مصري وذخائر

وشملت الصور على عدد من المنتجات، التي تصنعها شركة «أبو زعبل» للصناعات المتخصصة «مصنع 300 الحربي»، مثل «الرشاش المصري»، وعدد من الذخائر الصغيرة والمتوسطة والقواذف.

طائرة التدريب المتقدم K8e

وأظهرت الصور أيضاً، جانب من المنتجات التي تشارك بها الهيئة العربية للتصنيع في «المعرض»، والتي تضم كلاً من المدرعة مصرية الصنع «فهد 300»، وطائرة التدريب المتقدم والدعم الأرضي «k8e»، وهي طائرة تدريب شهيرة صنعت في مصنع الطائرات بحلوان، وتشارك في العروض الجوية المختلفة، فضلاً عن الـ«RPG».

عمرة الطائرات الهليكوبتر

وتظهر في الصور أيضاً، طائرات «الجازيل، وغيرها من طائرات الهليكوبتر التي يعمل مصنع حلوان للصناعات المتطوّرة على التفتيش الموسع وعمرتها بمصر.