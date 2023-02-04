القرموطي يرصد مشاهد إنسانية داخل جريدة الوطن: «رحماء بالقطط»

رصد الإعلامي جابر القرموطي أثناء زيارته لجريدة الوطن وجود بعض القطط «البلدي» بمقر الجريدة، وأثنى على الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس تحرير الجريدة، والذي يخصص طعاما لهذه الأرواح.

مؤسسة الوطن تحتفي بالقطط

وقال «القرموطي» خلال حلقة الجمعة من برنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «cbc»: «مؤسسة الوطن بتحتفي بالقطط، وأنا الحقيقة لقيت كذا قطة، وأنا راجل من عشاق القطط والكلاب».

وأثنى الإعلامي على حالة الأمان التي تعيشها القطط بين صحفيي الوطن والتي رآها بعينه، مضيفًا: «دي قطط بلدي على فكرة مش قطط مستوردة ولا حاجة، وشفت أكتر من 10 قطط، ولولا الملامة كنت قعدت أجري ورا كل قطة».

مشاهد رحمة لدى مسئولي صحيفة الوطن

ووصف القرموطي مشاهد الاهتمام بالقطط ورعايتها داخل جريدة الوطن بأنها مشاهد رحمة لدى مسئولي الصحيفة التي تتعامل بها مع أمم أمثالهم مستشهدًا بقول الله تعالى «﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾