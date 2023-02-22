عاجل.. إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بالتسمم في البحيرة

استقبل قبل قليل مستشفى دمنهور التعليمي، 4 أشخاص من أسرة واحدة يعانون من حالة تسمم وإغماء وإعياء شديد، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد باستقبال مستشفى دمنهور التعليمي 4 أشخاص مصابين بحالات إغماء وتسمم وحرر محضر بالواقعة، وجارى تقديم الخدمات الطبية اللازمة.

تحديد أسماء المصابين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، تبين إصابة كل من: «جابر حمدي أحمد، 48 سنة، أحمد جابر حمدي، 15سنة، مازن جابر حمدي، 16سنة، محمد جابر حمدي، 12 سنة» جميعهم مصابين بحالات اغماء واعياء، ومقيمين مدينة دمنهور.

ونقل المصابون جميعًا إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية، وأشارت التحريات الأولية أن المصابين تناولوا طعاما فاسدا.