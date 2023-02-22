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خالد ميري يعلن عن أعلى زيادة في بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين

كتب:

محمد أباظة
11:59 ص | الأربعاء 22 فبراير 2023
خالد ميري - المرشح لمقعد نقيب الصحفيين

خالد ميري - المرشح لمقعد نقيب الصحفيين

أعلن الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير الأخبار، والمرشح على مقعد نقيب الصحفيين، حصوله على أعلى زيادة في تاريخ البدل الصحفي، بعد موافقة وزارة المالية على أعلى زيادة في تاريخ البدل الصحفي..

ودوّن خالد ميري، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: «رب اشرح صدورنا ويسر أمورنا، حصلت على موافقة الدولة بزيادة غير مسبوقة في البدل الصحفي بقيمة 600 جنيه، ما يؤكد تقدير الدولة واعتزازها بالصحافة والصحفيين».

وتابع المرشح لمقعد نقيب الصحفيين: «حصلت على الموافقة بتخصيص مبلغ 25 مليون جنيه إضافية دعما للمعاش والعلاج، وبذلك سيتم زيادة المعاش لرواد المهنة مع زيادة البدل، كما سيستفيد الزملاء العاملون في المؤسسات الصحفية من نفس نسبة الزيادة، خالص الشكر للحكومة والدولة المصرية».

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.