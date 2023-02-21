رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

خالد ميري: إعلان زيادة بدل التكنولوجيا وحزمة خدمات لـ«الصحفيين» خلال أيام

كتب:

سهيلة هاني
03:25 م | الثلاثاء 21 فبراير 2023
خالد ميري - المرشح لمقعد نقيب الصحفيين

خالد ميري - المرشح لمقعد نقيب الصحفيين

كشف الكاتب الصحفي خالد ميري، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، عن أنّ الأيام المقبلة ستشهد إعلان زيادة بدل نقابة الصحفيين، فضلا عن حزمة من الخدمات المتكاملة المقدمة إلى الزملاء أعضاء النقابة.

زيادة بدل الصحفيين 

وقال خالد ميري في منشور عبر صفحته على فيس بوك: «أخبار سارة للجماعة الصحفية، الإعلان خلال أيام عن زيادة البدل وحزمة من الخدمات المختلفة». 

وترشح خالد ميري، على مقعد نقيب الصحفيين، في اليوم الثاني لفتح باب الترشح على انتخابات مقعد النقيب وعضوية مجلس نقابة الصحفيين 2023. 

اقرأ المزيد:

خالد ميري: حل أزمة صحفيي مجلة الإذاعة والتليفزيون وإيقاف إجراءات الخصم

خالد ميري: المشروعات الزراعية أنقذت مصر.. ودعم التموين وصل 90 مليار جنيه

خالد ميري عن ياسر رزق: الإنسانية كانت أمرا مهما ورئيسيا في حياته

خالد ميري: أسرة ياسر رزق مصدومة من موته المفاجئ.. وفقدنا أستاذاً متميزاً 

خالد ميري: الصعيد كلمة سر جديدة.. ولا حرمان ولا إهمال بعد اليوم
بقلم سهيلة هاني