خالد ميري: إعلان زيادة بدل التكنولوجيا وحزمة خدمات لـ«الصحفيين» خلال أيام

كشف الكاتب الصحفي خالد ميري، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، عن أنّ الأيام المقبلة ستشهد إعلان زيادة بدل نقابة الصحفيين، فضلا عن حزمة من الخدمات المتكاملة المقدمة إلى الزملاء أعضاء النقابة.

زيادة بدل الصحفيين

وقال خالد ميري في منشور عبر صفحته على فيس بوك: «أخبار سارة للجماعة الصحفية، الإعلان خلال أيام عن زيادة البدل وحزمة من الخدمات المختلفة».

وترشح خالد ميري، على مقعد نقيب الصحفيين، في اليوم الثاني لفتح باب الترشح على انتخابات مقعد النقيب وعضوية مجلس نقابة الصحفيين 2023.