توافد الصحفيين والشخصيات العامة لتقديم واجب العزاء في الكاتب الصحفي مرسي عطا الله

بدأ العشرات من الصحفيين والشخصيات العامة مساء اليوم الأحد، التوافد على ساحات مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع في القاهرة الجديدة؛ لتقديم واجب العزاء لأسرة الكاتب الصحفي الراحل مرسي عطا الله رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، ورئيس نادي الزمالك الأسبق.

عزاء الكاتب مرسي عطا الله

وكان الكاتب مرسي عطا لله قد رحل عن عالمنا الأربعاء الماضي خلال رحلة علاجية خارج البلاد تاركا من خلفه تاريخا صحفيا ورياضيا متميزا، واتسم بالحيادية والموضوعية والشفافية في نقل الرسالة الإعلامية.

تشييع جثمان مرسي عطا الله

وجرى تشييع جثمان مرسي عطا الله، صباح أمس السبت، من بهو مؤسسة الأهرام بحضور عدد من الشخصيات العامة وكبار رجال الصحافة الذين حرصوا على وداع الكاتب الراحل قبل أن يوارى جثمانه الثرى.