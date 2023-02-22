تدريب 650 طالبا في «إكسون موبيل» العالمية برعاية «البترول»

كشفت شركة إكسون موبيل العالمية، أنّها دربت 650 طالبا تحت رعاية وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال مؤتمر «إيجيبس 2023» لزيادة خبراتهم وتبادل الخبرات، كما حرصت على تقديم إضافة من خلال تبادل الخبرات الفنية والتعرف على أحدث التوجهات المطبقة في صناعة البترول والغاز العالمية.

وأوضحت شركة إكسون موبيل العالمية، أنّها شاركت في النسخة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول «إيجيبس 2023»، بهدف دعم وتطوير القطاع عبر نقل الخبرات العالمية وجلب الخبرات الواسعة الناتجة عن التجارب الرائدة في مجال التنقيب إلى مصر، فضلا عن تعزيز التأثير المجتمعي، حيث عقدت ورش تدريبية ومناقشات واسعة خلال مدة المؤتمر لتنمية القدرات المهنية للشباب المصري.

جلسات نقاشية حول زيادة الطلب على الغاز

وشارك قيادات الشركة في العديد من الجلسات النقاشية حول زيادة الطلب على الغاز والغاز الطبيعي المسال، خلال جلسة قادة الأعمال العالمية في المؤتمر الاستراتيجي، إلى جانب جلسة أخرى حول الدور المتزايد للمدير المالي في تحفيز التحول الرقمي، وذلك خلال جلسة التمويل والاستثمار في الطاقة.

وقال عمرو أبو عيطة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إكسون موبيل مصر في بيان، إنّ الشركة تفتخر برعايتها للمؤتمر للمرة السادسة في واحد من أهم وأكبر الفعاليات التي تنظم في قطاع النفط والغاز سنويًا، ما يأتي في إطار حرصها على استكمال ما تقدمه من قيمة مضافة للمجتمع المصري من أجل نقل المعرفة العالمية وإثراء الخبرات المحلية.

ووجّه أبوعطية، الشكر للمتطوعين من موظفي الشركة لما قدموه من مجهودات من أجل نقل خبراتهم العملية إلى الطلاب والمساهمة في إكسابهم المعرفة وترجمتها إلى مهارات عملية وتطبيقية، بما يخدم رؤية الشركة نحو التنمية المجتمعية ويحفظ ريادتها في الأسواق.

ومن جانبه قال المهندس يوسف حافظ، عضو مجلس الإدارة، ومدير العلاقات الحكومية والخارجية بشركة إكسون موبيل مصر، إنّ الشركة نظمت ورشة تدريبية للمرة الأولى خلال هذه النسخة من مؤتمر إيجبس، قدمها مجموعة من الخبراء الدوليين في علوم الجيولوجيا بشركة أكسون موبيل العالمية، حضرها 40 طالبا بهدف دعم تطوير قدرات الشباب من خلال التعليم المهني وبناء القدرات.

وتناول التدريب تقنيات التنقيب عن البترول والتطبيقات منخفضة الكربون وعلوم الجولوجيا، والتكنولوجيا المستخدمة لتحديد الثروات الموجودة تحت السطح، إلى جانب تعريف الطلاب حول طرق تطبيق مهاراتهم لاستكشاف المواد الهيدروكربونية.