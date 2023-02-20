متحدث البترول لـ إيمان الحصري: وضعنا خطة تنمية منذ 8 سنوات ونجحنا في تحقيقها

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن مجال الطاقة عصب التنمية الاقتصادية لأي دولة، حيث أن القطاع على مدار الـ8 سنوات الماضية حدث به طفرة كبرى، بعد وضع رؤية متكاملة لتطوير وتحديث قطاع البترول، متماشية مع برنامج الإصلاح الاقتصادي.

قطاع البترول نجح في تحقيق العديد من الإنجازات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أن النتائج المهمة التي جرى تحقيقها في مجال الطاقة والبترول المصري لم تكن لتحدث لولا اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيا بهذ الأمر، حيث أن قطاع البترول نجح في تحقيق العديد من الإنجازات في معظم الأنشطة.

اتفاقيات بترولية مع شركات عالمية كبرى

واستطرد: «عملنا اتفاقيات بترولية مع شركات عالمية كبرى، وكان منها شركات جاءت لأول مرة في مصر، وجرى توقيع أكثر من 100 اتفاقية بترولية والكثير من المزايدات العالمية الأخرى التي جرى توقيعها، وكان الحد الأدنى للإنفاق الاستثماري وصل لـ22 مليار دولار، حيث نتج عن ذلك تحقيق العديد من الاكتشافات الكبرى والتي ساهمت في تحويل مصر من استيراد الغاز الطبيعي إلى التصدير».