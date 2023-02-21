وزير البترول: انخفاض سعر الغاز يشجع المواطنين على تحويل السيارات لاستخدامه

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنّ خطة الانتشار لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي التي ينفذها قطاع البترول، ضاعفت إجمالي تلك المحطات على مستوى الجمهورية بمقدار يزيد عن أربعة أمثالها في العامين الأخيرين، تنفيذا لرؤية التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود، التي يدعمها ويتابعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أنه جرى إقامة أكثر من 700 محطة جديدة خلال هذه الفترة في زيادة غير مسبوقة، ليصل إجمالي المحطات إلى 909 محطات حاليا.

استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات

وأضاف وزير البترول خلال اجتماعا دوريا مع قيادات الوزارة، لمتابعة خطة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، أنّ المشروعات غير المسبوقة خلال تلك الفترة لإضافة محطات جديدة ومراكز لتحويل السيارات، أحدثت نقلة نوعية في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بالسوق المحلي، وعملت على تلبية طلب حائزي السيارات المتزايد على هذا النوع من الوقود متعدد المميزات الاقتصادية والبيئية.

مؤشرات التطور الإيجابي لنشاط الغاز الطبيعي كوقود للسيارات

ووجه الوزير خلال الاجتماع بسرعة استكمال المحطات الجديدة الجاري إقامتها وإدخالها إلى الخدمة، للاستفادة من المردود الاقتصادي الإيجابي للغاز الطبيعي، باعتباره الحل الأمثل لترشيد استهلاك الوقود السائل من البنزين والسولار، و بالتالي توفير جانب من العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، علاوة على المساهمة في تخفيض تكلفة الوقود الذي يستخدمه المواطن في ظل انخفاض سعر الغاز إلى أقل من نصف سعر لتر البنزين، مما يشجع المواطنين على استخدامه، كما وجه الوزير بالعمل خلال عام 2023على زيادة معدلات التحويل للغاز إلى 100 ألف سيارة سنويا.

واستعرض الاجتماع مؤشرات التطور الإيجابي لنشاط الغاز الطبيعي كوقود للسيارات خلال السنوات الأخيرة في ضوء خطط الانتشار والتوسع المنفذة، وأظهرت المؤشرات ارتفاع المتوسط الشهري لعدد المركبات التي يتم تحويلها لاستخدام الغاز إلى ما يقرب من 6700 سيارة خلال عام 2022، بزيادة نسبتها 187% عن المتوسط الشهري للتحويل عام 2019 بواقع 3562 سيارة، كما ارتفع متوسط المبيعات الشهرية للغاز الطبيعي كوقود للسيارات إلي نحو 95 مليون متر مكعب غاز خلال عام 2022، وهو انعكاسا لإقبال المواطنين على استخدام الغاز مما وفر نحو 88 ألف طن وقود سائل بنزين و سولار شهريا، نتيجة إحلال الغاز محله، أي بواقع ما يزيد عن مليون طن سنويا وفر في الوقود، مقارنة بنحو 46 مليون متر مكعب غاز متوسط مبيعات شهرية خلال عام 2019 وفرت 37 ألف طن وقود سائل.

خدمة تحويل السيارات للغاز

وارتفع متوسط مبيعات الغاز كوقود للسيارات بالسوق المحلي خلال شهر يناير المنتهى إلى معدل قياسي بلغ 109ملايين متر مكعب، بما يشير إلى تزايد معدلات تحويل السيارات، واستمرار تنامي إقبال المواطنين، وارتفع عدد المراكز التي تقدم خدمة تحويل السيارات إلى الغاز نحو 130 مركزا بنهاية عام 2022 مقارنة بنحو 70 مركزا فقط في عام 2019 بزيادة 82%.

يُشار إلى أن قطاع البترول انتهى من إقامة 124 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز، و15 مركزا لتحويلها خلال عام 2022 وتحويل حوالي 80 ألف سيارة للغاز، مستهدفا خلال عام 2023 إقامة ما يتراوح بين 100 إلى 120 محطة و 45 مركزا للتحويل في معدل غير مسبوق لتوفير خدمة سريعة ومتميزة لحائزي السيارات الراغبين في التحويل.

حضر الاجتماع الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس أحمد محمود نائب رئيس الشركة للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز، والمهندس سيد حسين مساعد نائب رئيس الشركة لمشروعات تحويل السيارات للغاز، والمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية مكتب الوزير، والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، والمهندس فؤاد رشاد رئيس شركة فجر الأردنية المصرية للغاز الطبيعي، والمهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر، والمهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك، والمهندس حسانين محمد رئيس شركة كارجاس، والمهندس إيهاب كمال رئيس شركة فجر المصرية للغاز الطبيعي.