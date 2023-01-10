بموافقة مصر.. «إكسون موبيل» تبدأ التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط

أعلنت شركة «إكسون موبيل»، عن حصولها على حقوق التنقيب في منطقتين قبالة السواحل المصرية، وهما منطقتي «مصري والقاهرة»، في مناطق بحرية مصرية ضمن الإطار الخارجي لدلتا النيل ويغطيان مساحة تبلغ أكثر من 11،000 كيلومتر مربع.

حقوق التنقيب واتفاقيات الامتياز

وتخضع حقوق التنقيب لموافقة الحكومة على اتفاقيات الامتياز، الواقع تحتها المنطقتين، وتوقيعها في الوقت المناسب، ومن المقرر أن تقوم شركة «إكسون موبيل إيجيبت»، والتي تمتلك حصة تبلغ نسبتها 100٪، بتشغيل كلتا المنطقين، على أن تبدأ أنشطة الاستكشاف عام 2023، وذلك عقب توقيع اتفاقيات الامتياز.

في بيان للشركة، قال «جون أرديل»، نائب رئيس شركة إكسون موبيل للبحث والاستكشاف: «تأتي إضافة المساحات الجديدة لتعزز محفظة استكشاف إكسون موبيل في مصر وشرق البحر المتوسط».

فرص لاستكشاف مناطق جديدة

وأضاف المهندس عمرو أبو عيطة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إكسون موبيل مصر، قائلاً: «تتطلع إكسون موبيل إلى الاستمرار في لعب دور رئيسي في تنمية الموارد المصرية، استكمالًا لمسيرة استثماراتنا الناجحة وشراكتنا الداعمة لتحقيق التنمية في مصر، ونحن إذ نثمن تعاوننا مع الحكومة المصرية وفي هذا الصدد نؤكد على دعم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فإننا متحمسون لمثل تلك الفرص لاستكشاف مناطق جديدة».