اتهامات متبادلة بين روسيا وأمريكا بسبب «القنبلة القذرة».. وبايدن يحذر بوتين

منذ إعلان روسيا، أن السلطات الأوكرانية تتجه لصنع واستخدام ما يسمى بـ«القنبلة القذرة»، أثير الجدل عالميًا ففي الوقت الذي تتهم فيه روسيا الدول الغربية بمساعة أوكرانيا على صنعها، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، موسكو من استخدامها.

وقال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، إن الغرب متواطئ فيما أسماه بـ«الإرهاب النووي» مع أوكرانيا، منوهًا بأن القنبلة القذرة هدفها اتهام روسيا باستخدام أسلحة دمار شامل، وفقًا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وزعم السفير الروسي لدى واشنطن، أن مهمة صناعة القنبلة القذرة أوكلت إلى منظمتين أوكرانيتين.

فيمال قال كونستانتين فورونتسوف، المسؤول بوزارة الخارجية الروسية إن موسكو تعتقد أن بعض الدول الغربية يمكن أن تساعد أوكرانيا على صنع «قنبلة قذرة» وفقًا لما نقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن وكالة الأنباء الألمانية.

روسيا: أوكرانيا بدأت في صنع القنبلة القذرة

وأضاف المسؤول بوزارة الخارجية الروسية، في اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، أن الهدف واضح وهو اتهام روسيا باستخدام أسلحة الدمار الشامل، قائلًا: «تتوقع الحكومة الأوكرانية والغربيون المتعاملون معها أن يؤدي ذلك إلى إطلاق حملة قوية معادية لروسيا وتقويض الثقة في موسكو وشركائها بما يؤدي إلى عزل روسيا عن الساحة الدولية».

ونوه إلى أن الجانب الأوكراني بدأ بالفعل في تنفيذ الخطة، قائلًا: «لا نستبعد أن تقدم بعض الدول الغربية المساعدة في السعي لتحقيق هذا الهدف، والتي تجري محادثات مع أوكرانيا لتوريد مكونات القنبلة القذرة».

وتابع: «تطالب روسيا حكومة كييف والدول الغربية التي تسيطر عليها بالتوقف عن اتخاذ إجراءات تقود العالم إلى كارثة نووية».

في المقابل، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، روسيا من أن أي هجوم نووي سيكون خطأ جسيماً هائلاً.

بايدن يحذر روسيا من أى هجوم نووى

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن روسيا ستواجه عواقب في حال استخدمت روسيا «القنبلة القذرة» أو أسلحة نووية وفقًا لشبكة «العربية»

يشار إلى أن القنبلة القذرة عبارة عن متفجرات تقليدية محاطة بمواد مشعة تنشر غبارًا عند الانفجار.

وكانت روسيا وجهت اتهامات استخدام القنبلة القذرة لأوكرانيا، الأحد الماضى خلال خلال محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ونظرائه الأمريكي والفرنسي والبريطاني والتركي.