بوتين يعلق مشاركة روسيا في اتفاقية بشأن «السلاح النووي» مع الولايات المتحدة

علّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، مشاركة موسكو في معاهدة نيو ستارت، وهي آخر اتفاقية مع أمريكا للسيطرة على الأسلحة النووية، في تصعيد حاد للتوترات مع واشنطن، منذ الأزمة الأوكرانية.

وقال بوتين، في خطابه أمام الهيئة الاتحادية الروسية، إنّ روسيا عليها أن تقف على أهبة الاستعداد لاستئناف تجارب الأسلحة النووية، حال بدأت أمريكا الأمر.

سبب تعليق مشاركة روسيا فى نيو ستارت

وأرجع بوتين سبب تعليق مشاركة روسيا في معاهدة نيو ستارت، إلى إعلان واشنطن وحلفائها في حلف شمال الأطلسي صراحة عن هدف إلحاق الهزيمة بروسيا في أوكرانيا، قائلا: «يريدون إلحاق هزيمة استراتيجية بنا والوصول إلى منشآتنا النووية في الوقت ذاته»، وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

وأشار الرئيس الروسي، إلى أنّ روسيا تعلق مشاركتها في نيو ستارت، لكنها حتى اللحظة لم تنسحب بالكامل من الاتفاقية.

معاهدة ستارت الجديدة

وفي العام 2010، وقّع الرئيس الأمريكي آنذاك، باراك أوباما، والرئيس الروسي آنذاك، ديمتري ميدفيديف، معاهدة ستارت الجديدة، التي تقصر على كل دولة نشر ما لا يزيد عن 1550 رأسا نوويا و700 صاروخ وقاذفات.

ووافقت روسيا والولايات المتحدة على تمديد المعاهدة لمدة 5 سنوات أخرى، قبل أيام قليلة من انتهاء صلاحيتها في فبراير 2021، وتنص الاتفاقية على إجراء عمليات تفتيش واسعة النطاق في الموقع للتحقق من الامتثال بنص المعاهدة.