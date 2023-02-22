إحالة 55 عاملاً إلى التحقيق بالبحيرة.. تركوا العمل في أوقاته الرسمية

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة حملات رقابية مكبرة و تفتيشية علي المصالح الحكومية والخدمية، وذلك من خلال إدارة الرقابة والمتابعة

إحالة عاملين للتحقيق في البحيرة

أسفرت الحملات عن إحالة 48 من العاملين بالمصالح الحكومية بالدلنجات للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانونى.

كما تم إحالة 7 من العاملين بالمصالح الخدمية بشبراخيت للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانونى، وجري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

تكثيف الحملات الرقابية في البحيرة

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة علي إستمرار متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة.

كما شددت نائب محافظ البحيرة بضرورة المتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شهدت أمس مدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة حملة رقابية مكبرة أسفرت عن إحالة 4 عاملين إلي التحقيق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز كفر الدوار جري تنفيذ حملة رقابية أمس على بعض المصالح الحكومية للوقوف على مدى الالتزام وأسفرت الحملة عن تحويل 3 عاملين إلي التحقيق