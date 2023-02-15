تفاصيل حبس 3 متهمين بالإتجار في الآثار 4 أيام على ذمة التحقيق بمصر الجديدة

قررت النيابة العامة حبس المتهمين بالإتجار في الآثار بمصر الجديدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بإرسال المضبوطات للطب الشرعي لمعاينتها، ومسرعة إجراء التحريات بالواقعة لاستكمال التحقيقات بها.

تفاصيل البلاغ

تعود تفاصيل الواقعة، لوصول بلاغ لقسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، بقيام 3 أشخاص لهم معلومات جنائية سابقة بالترويج للوحة أثرية من النحاس، عليها عبارات ونقوش زخرفية إسلامية بالبيع مقابل مبلغ مالي.

لوحة أثرية من القرن الـ13

بالفحص جرى ضبط المتهمين، بحوزتهم لوحة مستطيلة الشكل من النحاس والقصدير مزخرفة عليها نقوش وكتابات إسلامية باللغة العربية القديمة - مبلغ مالى من العملات الأجنبية - 3 هواتف محمولة.

وبعرض اللوحة على الجهات المختصة، أفادت بأنها ترجع للقرن السابع الهجرى والثالث عشر ميلادى، ذات قيمة تاريخية نادرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة المنتظرة

قال الخبير القانوني حسن شومان، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حالة إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف «شومان» لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.