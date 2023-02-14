حبس 3 أشخاص لإتجارهم بمخدر الحشيش في القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت جهات التحقيق حبس المتهمين بالإتجار بالمواد المخدرة بعين شمس 4 أيام على ذمة التحقيق ووجَّهت إليهم تهمة الإتجار بالمخدرات وطالبت بإرسال المضبوطات للطب الشرعي لمعاينتها وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل قبض المتهمين بوصول بلاغ لقسم شرطة عين شمس بقيام 3 أشخاص لهم معلومات جنائية سابقة بالإتجار بالمواد المخدرة «الحشيش».

بالفحص والتحريات تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملك أحدهم وبحوزتهم فرد خرطوش – طلقات نارية - كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى- 3 هواتف محمول وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

الموقف القانوني

قال الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف «عبدالعظيم» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.