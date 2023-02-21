حبس طالب بتهمة إصابة زميله في العمرانية 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت النيابة العامة حبس المتهم بإصابة طالب بالعمرانية 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بإرسال السلاح للطب الشرعي للمعاينة وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة لوصول بلاغ لمباحث العمرانية من والد أحد الأشخاص بإصابة ابنه يدعى «يوسف.ح» 15 عاما، طالب، مصاب بجرح قطعي في البطن، واتهم زميله «طالب» 18 عاما، نتيجة حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة بـ السب والشتم، وتعدى المتهم عليه بالضرب بسلاح أبيض «كتر» محدثا إصابته.

بالفحص والتحريات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة نتيجة خلافات بينهم وحُرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة القانونية للمتهم

عقب المحامي أيمن محفوظ على جريمة الإصابة العمد، بأنه «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو كف البصر أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرة عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنين».

وقال «محفوظ»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات.