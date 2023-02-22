بدء جلسة الحكم على 11 متهما بخطف شخص في الجيزة

بدأت محكمة جنايات الجيزة، جلسة النطق بالحكم على 11 شخصا، بينهم سيدة، لاتهامهم بخطف أحد الأشخاص بسبب خلافات مالية بينهم في الجيزة.

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار عبدالناصر حسنين صالح، وعضوية المستشارين حسين فاضل وعمر محمد سلامة.

وانتهت النيابة العامة من التحقيق مع 11 متهما، بينهم سيدة، في القضية، ووجهت لهم تهمة خطف المجني عليه «ياسين. م»، بعد أن اقتحموا منزله واصطحبوه عنوة داخل سيارة، واتجهوا به إلى منزل المتهمة الحادية عشر بسبب خلافات مالية بينهم.

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أنّ المتهمين أجبروا المجني عليه بعد التعدي عليه بالضرب وتهديده بالإيذاء بتوقيع إيصالات أمانة وتحرير عقود بيع لهم، فضلًا عن انتحالهم صفة صفة ضباط بقطاع الأمن الوطني، والتعدي على حرمة حياته الخاصة.

وتابعت أوراق القضية، أنّ المتهمين احتجزوا المجني عليه دون وجه حق، أو أمر من الحكام باحتجازه.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغًا من أسرة المجني عليه، يفيد بأنّ 11 شخصًا خطفوه من داخل منزله، بسبب خلافات مالية بينهم بعد أن ادعوا أنّهم ضباط شرطة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم القبض على 7 متهمين وجار ملاحقة 4 آخرين، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وأحالتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم تهمة الخطف وانتحال صفة.