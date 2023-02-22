حملة أمنية بمطروح ودمياط لضبط تجار المخدرات.. وتحريز ضبطيات بـ1.1 مليون جنيه

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديريتى أمن (مطروح - دمياط) نشاط عدد من العناصر الإجرامية، تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائر أقسام شرطة (النجيلة – مطروح – كفر سعد) ، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة تم إستهدافهم على النحو التالى :

ضبط ( أحد العناصر الإجرامية) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة النجيلة بمديرية أمن مطروح ، وبحوزته (12 طربة من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 2 هاتف محمول).

ضبط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية") حال تواجده بمحيط سكنه بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزته (66 طربة من مخدر الحشيش وزنت 6,600 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

ضبط (3 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة

كفر سعد بمديرية أمن دمياط ، وبحوزتهم (15 كيلو جرام من مخدر البانجو – 6 كيلو جرام من مخدر الحشيش - كيلو جرام من مخدر الهيروين – 2 بندقية آلية و4 خزائن – بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – 5 قطع أسلحة بيضاء – ميزان حساس).. وكذا ضبط (سيارة ملاكى "مبلغ بسرقتها" تحمل لوحات معدنية خاصة بسيارة أخرى ) .

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات .

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (1,112,000 واحد مليون ومائة وإثنى عشر ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.