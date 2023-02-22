حكاية الطفلين الناجين من الموت خنقا بالغاز ببني سويف.. فقدوا 4 من أسرتهما

سيطر الحزن على أهالي عزبة التحرير (الصفيح) ببني سويف، عندما استيقظوا صباح اليوم، على خبر مفجع بوفاة 4 من أسرة واحدة، بسبب تسرب الغاز داخل المنزل، بينما نجا من الموت بأعجوبة الطفلين «مصطفى» و«محمد» 15 و4 سنوات على الترتيب ، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي، لتشريح جثامين أفراد الأسرة المتوفين، لبيان أسباب وفاتهما رسميًا.

جنازة أسرة بني سويف

مشاهد الحزن المفجع، كانت الغالبة على أقارب الضحايا في عزبة التحرير، واتشحت النساء بالسواد في مشهد مبكي، خلال تشييع جثامين أفراد الأسرة في 4 نعوش، إلى مثواهم الأخير في مقابر الأسرة، بعد صلاة الجنازة عليهم.

لا شبهة جنائية في وفاة الأسرة

انتقلت النيابة العامة إلى مكان الحادث وعاينته، وتبين سلامة منافذ الشقة وبابها، وأن الوفاة ناتجة عن حدوث تسريب غاز، وليس فيها شبهة جنائية، وأن الأب «سيد ع.»، 37 عامًا، سمكري، وزوجته «مزة م.»، 30 عامًا، وأبنائهما «مريم»، 14 عامًا، و«نادية» 3 سنوات، ماتوا في الحال من جراء الاختناق بالغاز.

استقرار حالتي «مصطفى» و«محمد»

أفادت تحقيقات النيابة، بأن الطفلين «مصطفى»، 15 عامًا، و«محمد»، 5 سنوات، نجيا من الموت، بسبب سرعة كسر باب الشقة من قبل جيرانهما، واستخراج الطفلين مصابين باختناق، ونقلا إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج، وتم إسعافهما داخل غرفة الرعاية المركزة، حتى استقرت حالتهما الصحية.

كيف أنقذ القدر الطفلين؟

تبين من معاينة النيابة، أن الأسرة المتوفية، لفظت أنفاسها، بسبب تسريب في وصلات الغاز أثناء النوم، وأن الغاز عبأ الغرفتين القريبتين من مكان المطبخ، وتسبب في خنق الأب والأم واثنتين من أطفالهما، بينما نجا «مصطفى» و«محمد»، بسبب نومهما في غرفة قريبة من الشارع، واستمعت النيابة العامة لأقوال 3 من شهود العيان على الحادث، وهم من جيران المجني عليهم، الذين شاركوا في أعمال إنقاذ الطفلين.