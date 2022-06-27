ارتفاع عدد ضحايا تسريب الغاز في الأردن إلى 13 قتيلا و251 مصابا

ارتفع عدد ضحايا تسريب الغاز في العقبة الأردنية لـ13 قتيلا و251 مصاباً، وفق نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام أردنية.

تسريب غاز في ميناء العقبة

كان حادث تسريب غاز سام بالعقبة في الأردن ، أدى إلى مصرع 10 أشخاص وإصابة نحو 250 آخرين، اليوم الاثنين، وارتفع عدد الضحايا لـ 13 قتيلا، بينما دعت السلطات الصحية الأردنية بالمدينة السكان إلى إغلاق نوافذهم والبقاء في منازلهم.

وأظهر فيديو حصلت عليه السلطات الأردنية من كاميرا مراقبة بالميناء، لحظات الانفجار الضخم وتسريب للغاز الأصفر وسط هروب وفزع من العاملين.

قالت السلطات الصحية الأردنية، إنّ عددا من المصابين تماثلوا للشفاء وبدأوا في مغادرة المستشفيات، بينما ما زال بعضهم يخضع للعلاج وسط تواصل السلطات لعمليات إجلاء المصابين.