مصرع 3 أشخاص من أسرة واحده اختناقا بالغاز في الساحل بشبرا

لقي 3 أشخاص من أسرة واحده مصرعهم مختنقين بسبب تسرب الغاز في شقتهم الكائنة بمنطقة الساحل في شبرا، وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها

اختناق أب وأم وابنتهما بسبب تسريب الغاز

تلقي مأمور قسم شرطة الساحل بلاغًا بالعثور على أسرة متوفية داخل شقة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثامين 3 أشخاص من أسرة واحده وهم كل من الأب والأم وابنتهما، وتبين وجود تسرب غاز في الشقة.

وبالفحص تبين أن الأسرة توفيت بسبب الاختناق بالغاز، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع 4 أطفال أشقاء في حريق شقة فيصل

وفي سياق آخر، لقي 4 أطفال أشقاء أمس، مصرعهم مختنقين بدخان حريق في شقتهم بمنطقة فيصل، وتمّ نقل الجثامين للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكشفت التحريات، أنَّ الأجهزة الأمنية بالجيزة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة فيصل، وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق في شقة سكنية، وتمكّنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وبالفحص تبين العثور على جثث الأطفال الأربعة، وأضافت التحريات أنَّ والدة الأطفال تركتهم في المنزل وخرجت.

وجار معاينة الحريق بواسطة رجال المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق، وتولت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.