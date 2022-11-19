مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة في شقة بمدينة نصر.. «اختنقوا بالغاز»

لقي 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم داخل إحدى الشقق السكنية في منطقة مدينة نصر التابعة لمحافظة القاهرة، بسبب تسرب الغاز داخل الشقة، ليلقى الأب وطفليه الصغيرين مصرعهم في الحال على إثر اختناقهم.

بلاغ إلى قسم شرطة مدينة نصر ثان

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان، بلاغًا يفيد بالعثور على 3 أشخاص متوفين داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وتبين من التحريات الأولية أن سبب الوفاة هو الاختناق نتيجة تسرب غاز طبيعي داخل الشقة، أنهم الأب في العقد الرابع من العمر، وطفليه الاثنين الأول يبلغ من العمر 5 سنوات، والآخر يبلغ من العمر 3 سنوات.

نقل جثامين الثلاثة أفراد إلى مشرحة زينهم

وجرى نقل الثلاثة الضحايا من أسرة واحدة من أب وطفليه إلى مشرحة زينهم، وذلك تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت بدورها انتداب الطب الشرعي من أجل إجراء الصفة التشريحية على جثامين الضحايا الثلاثة وبيان سبب الوفاة.

كما استدعت النيابة العامة عددًا من الجيران وشهود العيان من أجل سماع أقوالهم بشأن الواقعة، وأمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها.