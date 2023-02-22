«الثقافة» تكشف كواليس الاحتفال في ختام مهرجان أسوان للفنون (فيديو)

كشفت إيمان حمدي، مدير عام المهرجانات الدولية بقطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة، كواليس الاحتفالات المبهجة في ختام مهرجان أسوان للثقافة والفنون، موضحة: «حضر المحافظ ونائب وزير السياحة وشاركت 10 دول أجنبية، عدد الجمهور كان كبيرا، وتوالت العروض في 14 موقعا بامتداد المحافظة».

بداية من يوم 20 فبراير انتقلنا إلى أبو سمبل حضور تعامد الشمس

وأضافت مدير عام المهرجانات الدولية بقطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «بداية من يوم 20 فبراير انتقلنا إلى أبو سمبل حضور تعامد الشمس، لدينا 10 فرق أجنبية و12 فرق أجنبية، قدمت عرضوها في قصور الثقافة مواقع المحافظة المختلفة».

عرضنا في توشكى وإدفو وكوم امبو ونادي أسوان وغيرها

وتابعت مدير عام المهرجانات الدولية بقطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة: «عرضنا في توشكى وإدفو وكوم امبو ونادي أسوان والمسرح الصيفي وجمعية الشيخ صالح وغيرها، انتشرنا فعليا في كل أنحاء المحافظة، الجديد في هذا العام هو تنوع الفرق الأجنبية، شاركت فرق من أسيا وأوروبا وأفريقيا».

وأشارت مدير عام المهرجانات الدولية بقطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة إلى أن احتفال التعامد بدأ من الثامنة مساء أمس الثلاثاء، وقدمت كل الفرق عروضها أمام المعبد، بالإضافة إلى وجود أعداد كبيرة من السياح، وبالتالي كانت الحالة مبهجة للغاية.