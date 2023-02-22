6300 زائر يشهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

شهدت مدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان، حدوث ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، بمشاركة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بحضور الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، والدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان، وأيضًا اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى قيادات وزارات الثقافة والسياحة والآثار ومحافظة أسوان حيث إخترقت أشعة الشمس بهو المعبد لمسافة 60 مترًا حتى قدس الأقداس وذلك في تمام الساعة 6.22 دقيقة من صباح اليوم الأربعاء 22/2/2023، واستمرت لمدة 20 دقيقة.

وأكد «عطية»، أن المحافظة بالتنسيق مع مديرية الأمن، وأيضا وزارات السياحة والآثار والطيران المدني والثقافة، حرصت على متابعة تطبيق كافة الإجراءات؛ لتسهيل حركة دخول وخروج المشاهدين لظاهرة تعامد الشمس، لافتًا إلى أنه تم توفير بوابات ومعدات التعقيم بمسارات الدخول والخروج، بجانب المستلزمات الطبية والمطهرات.

تنظيم فعاليات مهرجان أسوان الدولي العاشر للثقافة والفنون

وأشار المحافظ، إلى كانت هناك استعدادات مسبقة للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس هذا العام بمدينة أبو سمبل، حيث قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بتنظيم فعاليات مهرجان أسوان الدولي العاشر للثقافة والفنون في الفترة من 16 إلى 22 فبراير، والتي انطلقت في جميع المواقع الثقافية المفتوحة بمشاركة 21 فرقة للفنون الشعبية الأجنبية والإفريقية والعربية والمصرية؛ بهدف خلق متنفس ترفيهي وفني للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

ظاهرة تعامد الشمس ظاهرة فريدة من نوعها

من جانبه، أوضح الدكتور عبد المنعم سعيد وكيل وزارة السياحة والآثار بأسوان، أن ظاهرة تعامد الشمس ظاهرة فريدة من نوعها حيث يبلغ عمرها 33 قرنًا من الزمان والتي جسدت التقدم العلمي الذي توصل له القدماء المصريين، خاصة في علم الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير والدليل على ذلك الآثار والمباني العريقة التي شيدوها في كل مكان.

وأكد وكيل وزارة السياحة والآثار، أن هذه الظاهرة تتم مرتين خلال العام إحداهما يوم 22 أكتوبر احتفالًا ببدء موسم الحصاد، والأخرى يوم 22 فبراير احتفالًا بموسم الفيضان والزراعة، وتحدث الظاهرة من خلال تعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني وتماثيل الآلهة (أمون ورع حور) لتخترق أشعة الشمس الذهبية صالات معبد رمسيس الثاني داخل قدس الأقداس.