مدير مركز الأهرام للدراسات يؤكد أهمية كتاب التنسيقية في مضمونه وتوقيت صدوره

أكد الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أهمية كتاب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين (مفاهيم سياسية): رؤية شبابية «محاولة فهم»، من حيث المضمون ووقت صدوره، خاصة وأن هناك تحولات كثيرة طرأت على مصر لم تستقر في السياسة فقط وإنما على كل الجوانب الاجتماعية والثقافية، مضيفا أن الكتاب يلعب دورا كبيرا في إعادة الأمور لوضعها الطبيعي من خلال توضيح المفاهيم.

جلسة نقاش كتاب التنسيقية

وأشار، خلال جلسة نقاشية حول كتاب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين (مفاهيم سياسية): رؤية شبابية «محاولة فهم»، إلى أنه كان هناك محاولات كثيرة لتسييس المفاهيم مثل الديمقراطية، لافتاً إلى أن المفاهيم السياسية قد تحمل أكثر من رؤية.

وأوضح أن مفهوم الديمقراطية يختلف من دولة إلى أخرى، فتجربة الصين تختلف عن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، وهناك الكثير من الثقافات التي تعطي مفهوم الجماعة عن الفرد، مضيفا أن المفاهيم يجب التعامل معها على أنها عملية تراكم لسياسات وحضارات ودول مختلفة.

حضور الجلسة

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول كتاب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين «مفاهيم سياسية: (رؤية شبابية) محاولة فهم»، والذي أطلقته التنسيقية إيمانًا منها بأن المعرفة والوعي وتبادل وجهات النظر أسس يمكن الانطلاق منها نحو التنمية السياسية، وفي إطار الدور التوعوي والثقافي الذي تقوم به.

وأدار الحوار خلال الجلسة النقاشية آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحضر الجلسة النقاشية، كلا من د. محمد اللافي علام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين «معد الكتاب»، والنائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين «المشرفة على الكتاب»، والنائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين «فريق العمل»، ود. صفي الدين خربوش، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة «مقدم الكتاب».

كما حضر كلا من د. رشاد أحمد عبد اللطيف نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب الأسبق، والإعلامي د. محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، ود. محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، والكاتبة الصحفية د. فاطمة سيد أحمد عضو الهيئة الوطنية للصحافة وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ود. شيماء عبد الإله أمين سر المنتديات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، والنائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وإيمان ممتاز ومنى أحمد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.