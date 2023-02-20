افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير المتحف المصري بالتحرير

افتتح الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، المرحلة الأولى من مشروع تطوير المتحف المصري، بحضور كل من الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مدير الشؤون الأثرية بالمتحف المصري، واللواء عاطف مفتاح المشروف على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، ومجموعة من السفراء على رأسهم سفير الاتحاد الأوروبي بمصر.

تطوير قاعات العرض المتحفي

وقال الدكتور حسن سليم أستاذ الآثار المصرية بجامعة عين شمس، والمشارك في لجنة التطوير، غن التطوير في المرحلة الأولى شمل قاعات الدور الأرضي بالمتحف وأيضا افتتاح قاعة تانيس الذهبية، وتطوير الإضاءة للقطع الأثرية المختلفة.

والتطوير الذي جرى بالمتحف كان بالتعاون مع المتاحف الأوروبية المتحف المصري بتورينو، متحف اللوفر، المتحف البريطاني، المتحف المصري ببرلين، المتحف الوطني للآثار بهولندا.

تمثال الملك زوسر

وشمل التطوير تغير لأماكن بعض القطع الأثرية منها مكان عرضها هو تمثال زوسر، الموجود داخل أروقة متحف التحرير ليتم عرضه في الدور الأرضي للمتحف داخل فاترينة واحدة لأول مرة بجوار لوحة بلاطات القيشانى الأزرق، والتي عُثر عليها بجوانب الممرات الواقعة أسفل هرمه المدرج بسقارة.

وتعرض أطول بردية جرى العثور عليها في منطقة آثار سقارة، وترميمها بأيادي مصرية خالصة ويصل طولها إلى 36 سنتيمتر.