أشهر قصص الحب عند المصريين القدماء.. نقشت على جدران المعابد والبرديات

«أتمني أن تأتي بسرعة مثل حصان الملك»، واحدة من العبارات التي وجدت على إحدي البرديات وترمز إلى الحب في مصر القديمة، فالحب كان له سحرا رهيبا وخاصا عند المصريين القدماء، فكانوا يفتخرون بالحب وخلدوه على جدران المعابد وفي قصورهم الأبدية، ليحيا الجميع بالحب في العالم الآخر.

وعن الحب عند القدماء المصريين، قال الدكتورممدوح فاروق، مدير متحف إيمحتب والخبير الأثري، إنّ أول قصة حب أسطورية كانت بين أيزيس وأوزوريس، وقصتهم الشهيرة التي أعطت نموذجا رائعا في الحب والوفاء والإخلاص، فإيزيس حزنت حزنا شديدا على إيزيس بعد قتله، ولم تهدأ حتي بعد أن جمعت جسده من أقاليم مصر.

غرام الملوك

وأضاف مدير متحف إيمحتب في حديثة لـ الوطن»، أنّ غرام الملوك كان من نوع فريد وخاص، فحرص الملوك على الاهتمام بالزوجة الملكية، لافتا إلى أنه من شدة حبه لها منحها ألقابا وصفات عديدة منها المشرقة كالشمس، سيدة البهجة، منعشة القلوب، جميلة الجميلات وعظيمة المحبة.

أهم قصص الحب في القصر الملكي

وتابع أنّ من أهم قصص الحب كانت قصة حب الفرعون الذهبي توت عنخ آمون وزوجته، التي نقش لها أجمل النقوش على المقصورة الذهبية، بالإضافة إلى قصة حب الملك أخناتون وزوجته الملك نفرتيتي، مشيرا إلى تمثال الزوجين «رع حوتب» الذي أظهر جمال الفن في الدولة القديمة، وغيرها من التماثيل الكثيرة التي تصور حب الزوج لزوجته.

نصائح الحكماء في الحب

وتطرق فاروق إلى مقولات الحكماء في مصر القديمة، المعبرة عن الحب، ومنها «إذا كنت عاقلا فأسس بيتا وأحب زوجتك واحضر لها طعاما وزودها بالثياب وقدم لها العطور، لينشرح صدرها ما عاشت، ولا تكن فظا ولا غليظ القلب، فباللين تستطيع أن تملك قلبها».