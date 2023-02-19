«الأعلى للآثار»: اكتشاف أطول بردية في «سقارة».. وترميمها بأيادٍ مصرية

أعلن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اكتشاف أكبر بردية في منطقة آثار سقارة، موضحا أنّها البردية الوحيدة التي تم اكتشافها داخل مصر وظلت داخلها واكتشفت بأيادٍ مصرية خالصة، وتم إرسالها للمتحف المصري لترميمها.

طول البردية 36 سنتيمتر

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريحات صحفية على هامش جولته التفقدية لمنطقة الدرب الأحمر صباح اليوم، أنّ البردية التي تم اكتشافها يصل طولها إلى 36 سنتيمترا، وهي كاملة لم تمس وتم ترميمها على أيادي مرممين مصريين، وتم تسميتها ببردية «وزيري 1».

مكان عرض البردية

ولفت وزيري، إلى أنّه لم يتم تحديد في أي متحف سيتم عرض هذه البردية ويرجع هذا القرار إلى لجنة سيناريو العرض بالمتاحف المصرية.

وتفقد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، صباح اليوم، منطقة الدرب الأحمر والمسجد الأزرق بقلب القاهرة التاريخية، وافتتح سبيل وكتاب عبدالباقي خير الدين الطوبجي، الذي يعود إلى العصر العثماني.