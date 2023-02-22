عاجل.. إخلاء السفارة الأمريكية في لندن وتطويق المنطقة المحيطة

أفادت وسائل الإعلام البريطانية، بأنّه جرى إخلاء السفارة الأمريكية في العاصمة البريطانية لندن من الموظفين، وتطويق المنطقة.

من جهتها، ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية، أنّه جرى إغلاق السفارة الأمريكية في لندن خلال حادث أمني، وطلب من الأشخاص الموجودين بداخلها الابتعاد عن النوافذ، وشوهدت كلاب بوليسية خارج المبنى، إضافة إلى سيارتي إطفاء على الأقل وسيارات للشرطة.

وقال أحد شهود العيان للصحيفة، إنّ الأمن البريطاني ما زال يقيم الوضع حتى الآن، وأنّ من بداخل المبنى قد تم اصطحابهم إلى جزء آخر من المبنى، مضيفا: «لا نعرف الكثير غير أنّ هناك حادث أمني ويجب الابتعاد عن النوافذ».

ولم يصدر حتى الآن بيانات رسمية من قبل الخارجية الأمريكية أو السفارة الأمريكية في بريطانيا عن تفاصيل الواقعة.