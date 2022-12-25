السفارة الأمريكية في ليبيا تدعو للتوافق على خارطة طريق انتخابية نزيهة

دعت السفارة الأمريكية في ليبيا، الجهات الفاعلة، إلى الالتقاء تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق بسرعة على قاعدة دستورية.

وحثت السفارة الأمريكية - في بيان لها - حسب ما نقلت قناة «الحرة» الأمريكية - على استخدام آليات بديلة لاعتماد قاعدة دستورية الانتخابات، حال لم يتم التوصل إلى اتفاق سريع بشأن خارطة طريق انتخابية نزيهة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد في وقت سابق، التزامه بمساعدة ليبيا على تحقيق مستقبل مستقر وديمقراطي ومزدهر لمواطنيها.