وظائف في السفارة الأمريكية بمرتب يصل لـ 230 ألف جنيه.. اعرف الشروط

يبحث الكثير من الشباب من خريجي الجامعات عن وظائف خالية في الكثير من المؤسسات والهيئات، حتى تساعدهم على توفير احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة، ما جعل السفارة الأمريكية في مصر تعلن عن حاجتها لعدد من الوظائف الخالية في السفارة بمرتبات مجزية، عبر الموقع الرسمي الخاص بها، والتي تصل إلى 242 ألف جنيه.

وتحرص بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، لذلك نوضح لهم من خلال هذا التقرير تفاصيل وظائف السفارة الأمريكية بالمرتبات المجزية، والشروط المطلوبة، والتي تتمثل في الآتي:

1- وظائف سائقين

أعلنت السفارة الأمريكية عن وظائف خالية للعملي في وظيفة سائقين، بمرتب يصل إلى 98 ألفا و331 جنيها، على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم 31 يناير الجاري، وجاءت الشروط كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة تصل إلى عامين كسائق.

- يجب أن يكون على دراية بالقاهرة ومنطقة العاصمة المحلية ولديه معرفة جيدة بقوانين وأنظمة المرور المحلية.

- يجب أن يكون على معرفة بممارسات السلامة الشائعة حول تشغيل السيارة لضمان سلامة كل من الركاب والبضائع.

- يجب أن يكون المتقدم للوظيفة قام بإكمال الدراسة بالمدرسة الثانوية.

- مطلوب معرفة محدودة في التحدث والقراء والكتابة باللغة الإنجليزية.

- إجادة تحدث وقراءة وكتابة اللغة العربية.

- القدرة على تشغيل المركبات المدرعة كما يتضح من حيازة رخصة قيادة من الدرجة الثانية على الأقل واختبار الطريق الذي يتم إجراؤه بواسطة مشرف حمام السباحة.

2- وظيفة سائقين للموظفين الحاليين للبعثة

أعلنت السفارة الأمريكية عن وظائف خالية للعمل كسائق للموظفين الحاليين للبعثة، بمرتب يصل إلى 110 آلاف و917 جنيها، على أن يكون آخر موعد للتقديم للوظائف 1 فبراير المقبل، وجاءت الشروط كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة في العمل كسائق لمدة عامين.

- أن يكون المتقدم للوظيفة على دراية بأنظمة المرور المصرية.

- أن يكون المتقدم للوظائف قام بإكمال الدراسة في المرحلة الثانوية.

- أن يكون على معرفة محدودة في القراءة والكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية.

- لديه معرفة عملية جيدة في القراءة والكتابة والتحدث باللغة العربية.

- يجب أن يكون لديه رخصة قيادة سارية من أجل القيادة.

3- وظيفة مساعد إدارة المعلومات «مكتب مساعدة تكنولوجيا المعلومات»

أعلنت السفارة الأمريكية في مصر عن حاجتها لوظائف خالية للعمل في وظيفة مساعد إدارة المعلومات في مكتب مساعدة تكنولوجيا المعلومات، بمرتب يصل إلى 230 ألفا و290 جنيها، على أن يكون آخر موعد للتقديم لتلك الوظيفة 2 فبراير المقبل، وجاءت الشروط كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة عامين في العمل التدريجي المسؤول في نظم المعلومات.

- تعد معرفة اتصالات السجلات ضرورية لفهم اللغة الفنية المستخدمة في المستندات المستلمة للتوزيع الداخلي والإيداع.

- من الضروري معرفة كيفية إعداد نظام الإيداع الإلكتروني والورقي والسجلات.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على درجة البكالوريوس.

- إجادة التحدث والكتابة وقراءة اللغة الإنجليزية.

- إجادة التحدث والكتابة وقراءة اللغة العربية.

- الوظيفة تتطلب درجة عالية من القدرة التقنية ومهارات التعامل مع الآخرين ممتازة.

- يجب أن يكون لدى شاغل الوظيفة معرفة عملية جيدة ببيئة السحابة في Office 365 والحوسبة المتنقلة وإدارة Active Directory لإدارة حسابات المستخدمين.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف المتاحة في السفارة الأمريكية في مصر الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالسفارة واختيار الوظيفة المراد التقديم لها لملء الاستمراة الخاصة ببيانات الراغب في التقديم للوظائف.