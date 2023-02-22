مواليد برج شهر 11.. صفات خاصة وعيوب بارزة ومشاهير في كل المجالات

يهتم العديد من المتابعين بالأبراج، فيبحث كل شخص عن تاريخ ميلاده لمعرفة أي برج ينتمي إليه، فلكل شهر برج معين، له صفاته ومواصفاته وحظه، وهي عادة مُتأصلة للعديد من المهتمين بالأبراج، إذ يبحث عن حظه اليوم كل صباح وفقًا ليوم ميلاده، ومنهم مواليد برج شهر 11.

ما هو برج شهر 11؟ وما هي صفاته وعيوبه؟

برج شهر 11، ضم برجين، العقرب والقوس، فالمواليد من 21 أكتوبر إلى 21 نوفمبر، هم أصحاب برج العقرب، ومن 21 نوفمبر حتى 21 ديمسبر، برج القوس.

وينتمي برج العقرب إلى الأبراج التي تنتمى إلى عنصر الماء، وكوكبي بلوتو والمريخ، وهما يفسران القوة والقدرة الكبيرة على النجاح، وله 3 أرقام للحظ، 4، و13، و21، بحسب حديث عبير فؤاد، لـ«الوطن».

مميزات مواليد برج شهر 11 «العقرب»

من مميزات برج العقرب، بحسب خبيرة الأبراج، الجدعنة والشهامة والكرم وتنظيم الوقت، والتنظيم الجيد وقت الأزمات، وذات شخصية قوية، ومُخلص، ولطيف ويحب أولاده، ولسيدات برج العقرب صفات مختلفة أيضًا، كوفرة روح الأمومة والحماية، وشدة الأنوثة والحساسية الزائدة.

عيوب مواليد برج العقرب

من عيوب برج العقرب، الشك في العلاقات، وصعوبة إعطاء الثقة والأمان لأحد، وتعدد العلاقات بالنسبة للرجل، والقوة والقسوة، والعنف والانتقام، والتباهي الشديد والتفاخر والتكبر، كما يحب مواليد برج العقرب الخُبث والأشخاص الماكرين والمشهورين بخبثهم، وتتسم أساليبه أحيانًا بالطيش.

فيروز وأحمد حلمي من مشاهير برج العقرب

من أبرز مشاهير برج العقرب، الفنانة فيروز، وأحمد حلمي، ومروان بابلو وطارق لطفي وأحمد فهمي وأمينة خليل وهند رستم ومحمد حماقي وصلاح السعدني وتامر هجرس وأحمد الفيشاوي وخالد أبو النجا، ومن أبرز مواليد برج العقرب من الفنانين الأجانب والشخصيات العامة، الفنان إيثان هوك وريان رينولدز، وليوناردو دي كابريو، وسكارليت جوهانسون، والرئيس الأمريكي جو بايدن ونجم كرة القدم طارق حامد.

برج القوس من 24 إلى 30 نوفمبر

مواليد من يوم 24 حتى يوم 30 من شهر نوفمبر من مواليد برج القوس، وهو البرج الثاني المُشترك بشهر نوفمبر، وهو برج ناري، ورمزه شخص يمسك قوس ويُنشن على الهدف، بحسب «عبير»، ويسيطر عليهم كوكب المشتري، وهو أكبر كواكب المجموعة الشمسية، فيجعلهم مُحبين للطموح والتوسع، وذلك يكون سببًا في حب المعرفة، وفي وقت الأحيان تصل إلى الفضول.

مميزات مواليد برج شهر 11 «القوس»

من مميزات مواليد برج شهر 11، وهو برج القوس، التفاؤل والحضور والكاريزما، ودائمًا أهدافهم عالية، ويتميز مواليد برج القوس بالمرح وحب الحياة والنشاط وحب الضحك والمرح، والحماس والجرأة والشجاعة، وسرعة البحث عن تحقيق الأهداف والطموحات، ومُحبين للخير، والقدرة للتغلب على العقبات، وسرعة التصرف، وتتميز أنثى القوس بالقيادة وتبحث دائمًا عن المنصب، وتتميز بالشجاعة والبحث دائمًا للوصول إلى الهدف، وللسيطرة عليها تلين بالحب والاحترام، وهي متغيرة المزاج والمشاعر في علاقات مواليد برج القوس العاطفية.

عيوب مواليد برج شهر 11«من 24 حتى 30 نوفمبر»

من أبرز عيوب مواليد برج شهر 11، من 24 حتى 30 نوفمبر، العصبية والعند، القيادة وعدم الصبر والمبالغة، والثقة الزائدة في أنفسهم وأحيانًا في غيرهم، وعدم الاكتراث بمشاعر الآخرين، والسطحية والحكم على الناس بسرعة، وأحيانًا عدم التركيز.

مشاهير برج القوس

يأتي أبرز مشاهير مواليد برج شهر 11 «القوس»، الفنانة لبلبة، وماجدة زكي وشويكار والفنانة بسمة وعاصي الحلاني، وحسن يوسف ووائل جسار، وسوسن بدر وماجد الكدواني ومحمود حميدة، وصبري فواز، وعلا غانم، وطلعت زكريا، وميرفت آمين، وكريم فهمي.

ومن مواليد برج القوس من الفنانين الأجانب والشخصيات العامة، الفنان صامويل جاكسون، وأليسون بيل، ورالف فاينس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونجم الكرة رحيم سترلينج.