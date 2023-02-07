«اقتصادية قناة السويس» تعلن مغادرة أبراج تقطير الغاز من «الأدبية» إلى «الدخيلة»

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر عنها اليوم، أن أبراج تقطير الغاز، غادرت ميناء الأدبية مساء أمس إلى ميناء الدخيلة، للعمل بمجمع الغازات بالصحراء الغربية، لزيادة الطاقة الاستيعابية لمجمع الغازات من 600 مليون قدم مكعب يومياً إلى 1500 مليون قدم مكعب يومياً، وذلك لتحقيق الاستغلال الأمثل للغازات المنتجة من حقول الغاز.

وذكر البيان أن عمليات شحن عدد 3 من أبراج التقطير للغاز بدأت أمس على السفينة المخصصة لنقل الأبراج بحراً من ميناء الأدبية للدخيلة.

الجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أعلنت في بيان سابق لها عن استقبال هذه الأبراج الذي تم تصنيعها بأيدٍ مصرية في الورش المركزية لشركة بتروجت المصرية، بالتعاون مع شركة جاسكو وتم تحميلها ونقلها للميناء براً على كاسحات الشركة الوطنية لخدمة النقل وأعالي البحار «نوسكو».