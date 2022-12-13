حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 13-12-2022 عاطفيا ومهنيا

قمر معاكس وأوضاع ليست في صالح مواليد برج العقرب، وفق ما كشفت خبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد عن توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لهذا البرج الذي ينتمي له الكثير من المشاهير حول العالم.

ومن بين المشاهير الكثر الذين ينتمون لبرج العقرب الدكتور مجدي يعقوب طبيب القلب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان الراحل خالد سليم، وأن ما يتميز به هؤلاء بأنهم متصالحون مع أنفسهم ويملكون قلبًا صادقًا مع من حولهم على عكس الشائع على مواليد هذا البرج.

ويعرف عن امرأة برج العقرب أنها تهتم بأسرتها وعائلتها فهي تحاول دائمًا التخفيف من الأعباء والحمل عن شريك حياتها، أما على المستوى العملي فهي طموحة تسعي للنجاح وتحقيق أهدافها.

ولمواليد برج العقرب المهتمين والمتابعين للاطلاع على حركة الفلك، تنشر «الوطن» ضمن الموضوعات الخبرية التي تنشر بشكل دوري، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج العقرب، أن حظك اليوم على الصعيد المهني القمر المعاكس يجعلك في حالة صعود وهبوط معنوي.. نظم أولوياتك وأفكارك، واصبر ليومين حتى تتحسن مزاجيا.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

وتضيف «فؤاد»، أن أصحاب هذا البرج على المستوى العاطفي، الأمر يتطلب أن تكون يقظا ولبقا ومن المهم ألا تتسرع في إعطاء وعود.