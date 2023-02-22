تفاصيل مجموعات الدعم في مدارس الإسكندرية.. تخفيض 50% لأبناء 4 فئات

أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم، أن مجموعات الدعم انطلقت بجميع مدارس المحافظة بالإدارات التعليمية التسع لصفوف النقل والشهادات العامة بالتعليم العام والتعليم الفني، وشَهِدت إقبالًا كثيفًا من الطلاب.

وقال «أبو زيد» في بيان اليوم، أن مديرية تعليم الإسكندرية قامت بتجهيز عدد من القاعات والمدرجات الملائمة لمراعاة أعداد الطلاب في المجموعات بما يتناسب مع مساحة القاعة المخصصة، وكذلك تزويدها بشاشات عرض ووحدات صوتية مناسبة، والتنسيق مع المعلمين المتميزين الذين لهم صيت واسع للانضمام لمجموعات الدعم المدرسي، وكذلك تشكيل لجان للتنظيم والإشراف على مجموعات الدعم.

تخفيضات مجموعات الدعم في الإسكندرية

وكان مدير المديرية قد عقد اجتماعًا مع مجلس الأمناء بالإسكندرية لمناقشة واستعراض آليات التفعيل ومناقشة قيمة اشتراك الطلاب بالإدارات التعليمية وفق الموقع الجغرافي والبُعد الاقتصادي لكل منطقة، وأكَّد أنَّه يتم تخفيض نسبة 50 % لـ4 فئات، هم: «أبناء العاملين بالتربية والتعليم وأبناء الشهداء والأيتام والمصابين بعجز كلي» بعد استيفاء كافة المستندات.

توفير بيئة تعليمية مناسبة

وأصدر أبوزيد، تعليماته لمديري عموم الإدارات التعليمية بمتابعة تفعيل المجموعات وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأبنائنا الطلاب لتحسين مستواهم الدراسي، والإعلان عن المواعيد وقيمة الاشتراك وأماكن الدراسة وأسماء المعلمين ومراعاة رغبات الطلاب في اختيار المعلمين، واستمرار التنسيق مع أولياء الأمور ومجالس الأمناء.