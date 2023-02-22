قافلة توعوية لمنظمة خريجي الأزهر لنشر الفكر الوسطي في الغربية

أطلق فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالغربية، قافلة توعوية لنشر الفكر الأزهري الوسطي بمحافظة الأقصر، ضمت وفدًا برئاسة الدكتور سيف رجب قزامل، رئيس فرع المنظمة بالغربية، فضلًا عن عدد من أعضاء وقيادات فرع المنظمة بالغربية.

وعقدت القافلة لقاءات تعريفية وتثقيفية بعدد من المؤسسات العامة بمحافظة الأقصر، حيث أُقيمت ندوة تثقيفية وتوعوية حول حقوق المرأة وواجباتها الأسرية بقرية البياضية مؤسسة أهل مكة، حاضرت بها الدكتورة بديعة الطملاوي، أستاذ الفقه المقارن والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية للبنات بالإسكندرية.

وشارك أعضاء القافلة الدعوية للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع الغربية برئاسة الدكتور سيف رجب قزامل - رئيس فرع المنظمة بالغربية، في فعاليات افتتاح مركز الأزهر لتعليم اللغة الإنجليزية بالأقصر، بالتعاون بين الأزهر الشريف والمركز البريطاني بالقاهرة، بحضور الدكتور عبدالدايم نصير، مستشار الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الأمين العام للمنظمة، وبحضور جاريث بايلي، السفير البريطاني لدى القاهرة، وإليزابيث وايت، مدير المجلس الثقافي البريطاني.

التربية والأخلاق وأثرهما في المجتمع

وعقد أعضاء القافلة ندوة توعوية بعنوان «التربية والأخلاق وأثرهما في المجتمع» وذلك بقصر ثقافة بهاء طاهر بالأقصر، حيث أكد المحاضرون أنّ الأخلاق جزءا من هوية أي أمة، فلا يمكن أن تنهض أمة من الأمم دون أن تهتم بالتربية الخلقية للنشء، كما نظمت ندوة توعوية بعنوان التسامح وأثره على المجتمع وذلك بمقر مدارس المستقبل للغات بالأقصر، تناولت الندوة قيمة التسامح وفضله الإنساني فَقَدْ دَعَا اللهُ تَعالى للتسامُحِ، في آياتٍ عديدةٍ مِنَ القُرآن الكَريم.

دور الأزهر الشريف في حماية السلم المجتمعي

كما جرى عقد ملتقى دعوي بين المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، لتسليط الضوء على دور الأزهر الشريف في حماية السلم المجتمعي، واستقرار الأسر ونزع فتيل العنف والتطرف والإرهاب لتظل مصر قوية دائما بأبنائها وتلاحم شعبها، لمحاربة ما يهدد استقرارها وأهمية الاصطفاف الداخلي من أجل مجتمع قوي ومتماسك.

وأشاد الحضور بجهود المؤسستين لتأكيد مشاعر الوحدة الوطنية، وتعزيز التآلف بين عنصري الأمة شعب واحد لا يوجد تفرقة بين أبناءه، والتأكيد على تفعيل وثيقة الأخوة الإنسانية، والإشادة بدور المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في تقريب وجهات النظر بين فئات المجتمع ودعم رسالة الأزهر التنويرية.

ووجّه أعضاء القافلة التوعوية التي أطلقتها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر لمحافظة الاقصر، لكاتدرائية السيدة مريم العذراء بالأقصر، حيث التقى الوفد بنيافة القس أرمانيوس راعى كنيسة العذراء في إطار دعم أواصل المحبة والإخاء وتعزيز قيم الولاء للوطن وتفعيل وثيقة الأخوة الإنسانية.

واقيمت ندوة توعوية بعنوان «دور التعليم في بناء الشخصية الإسلامية»، حيث أكد الحضور أنّ النبي كان يحث على طلب العلم، كما نظمت ندوة توعوية بعنوان «أنا الراقي بأخلاقي»، وذلك بمقر معهد فتيات الأقصر.