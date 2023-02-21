قافلة «حياة كريمة» تُعالج 590 شخصا في المنيا وتنظم ندوات توعوية

نظمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أمس، بالاشتراك مع جامعة المنيا، قافلة طبية، بيطرية، وتوعوية، بمركز ملوي في قرية المعصرة، ووفرت جامعة المنيا الطاقم الطبي الذي أجرى توقيع الكشف على 590 فردًا من أهالي القرية في تخصصات مختلفة.

قافلة حياة كريمة الطبية

جاءت تخصصات القافلة الطبية، في الأطفال، الباطنة، الرمد، الأنف والأذن، النفسية والعصبية، المسالك البولية، الجلدية، النساء والتوليد، العظام، والقلب، وأيضًا توفير الأدوية والعلاج بالمجان من كلية الصيدلة، وطلاب كلية التربية الرياضية، الذين كان لهم جهدا مشكورا في تنظيم دخول المرضى للعيادات الطبية.

وفيما يخص الجانب التوعوي والتثقيفي لقافلة حياة كريمة، نظمت كلية التمريض ندوات توعوية عن الأنيميا وتأثيرها على جسم الانسان، والإسعافات الأولية، وخطورة إلقاء المخلفات في المجاري المائية وتبعاتها من انسداد الترع والمساقي التي تم تبطينها خلال المشروع القومي لتبطين الترع.

حياة كريمة

وعلى الجانب البيطري، أطلقت مديرية الطب البيطري لجان بيطرية لطرق الأبواب وتحصين الحيوانات بلقاح الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، وتسجيل وترقيم الحيوانات غير المسجلة أو مرقمة، كما تم الكشف البيطري على 120 من الماشية، وتحصين 1062، وتسجيل وترقيم 394 حيوانا.