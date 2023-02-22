مصرع عامل سقط من الطابق الخامس في مدينة السادات.. «اختل توازنه»

لقي عامل مصرعه إثر سقوطه من شقة سكنية بالطابق الخامس في مركز السادات بمحافظة المنوفية، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى السادات لمحاولة إنقاذ حياته ولكنه توفي، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على الجثمان ووصعه تحت تصرف جهات التحقيق.

التصريح بدفن العامل

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز السادات، تبين أن المتوفى يدعى «ص.ع» ويبلغ من العمر 47 سنة، وبسؤال صديقه أكد أنه كان يسكن معه في شقته، وسقط إثر اختلال توازنه، وتم تحرير محضر يحمل رقم 1344 إداري، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثمان.

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بسقوط عامل من الطابق الخامس بدائرة المركز، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

مقتل سائق في مركز منوف بطعنة قاتله على يد صديقة

في واقعة أخرى، قتل سائق توكتوك على يد سائق آخر في قرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، أثناء مشاجرة بينهما على أولوية ركوب الزبائن، وتم إلقاء القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.