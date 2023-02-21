خطة شاب وشقيقته لقتل سيدة في المنوفية داخل مشتل.. جريمة الـ3 دقائق

بينما كان المزارع «محمد» يروي أرضه في أشمون بالمنوفية، انتبه إلى وجود شيكارة محكمة الغلق وداخلها شىء ثقيل يعيق انسياب المياه في ترعة شناواي، واكتشف وجود جثمان سيدة في العقد الرابع من عمرها، فأبلغ الشرطة فحضرت قوة أمنية وكشفت عن تفاصيل جريمة القتل، وألقت القبض على الجناة وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية ظهر اليوم.

خطة القتل

خطة القتل أعدها شاب يدعى «نبيل.ي»، 43 عامًا، عامل مشتل نباتات الزينة، وشقيقته «مديحة» 35 سنة، واتفقا سويًا على استدراج المجني عليها «نجوى.م» 41 سنة، إلى المشتل بعد أن استغلت المتهمة وجود علاقة صداقة بالمجني عليها، ونفذا الجريمة في دقائق قليلة خنقًا عن طريق قيام المتهم الأول بالقبض بيديه حول رقبة الضحية فلم يتركها إلا جثة هامدة، وبعدها استولى وشقيقته على حلق من الذهب وهاتف محمول.

خديعة المتهمة للضحية

وضع المتهمان جثمان المجني عليها داخل شيكارة، وتخلصا منها في ترعة شناواي من أجل أن يبعدا الشبهة عنهما، لكن فريق البحث الجنائي رصد خط سير المجني عليها حتى وصلت إلى مشتل نباتات الزينة بعد أن استدرجتها صديقتها للحصول على مجموعة من النباتات، لتزين بها أمام منزلها لكن الحقيقة كانت مفجعة، فوجدت الضحية أنها دخلت قبرها فكانت صرخاتها لا يسمعها أحد حتى ماتت في غضون 3 دقائق فقط.

حبس المتهمين بقتل سيدة المنوفية

قررت النيابة العامة حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة، بعد أن اعترفا بتفاصيل الجريمة عقب مواجهتهما بتحريات المباحث التي أكدت تعمد المتهمين للجريمة بقصد السرقة، وأرشد المتهمان عن المسروقات.

عقوبة القتل العمد المقترن بالسرقة

قال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، في حديثه لـ«الوطن» إن عقوبة القتل العمد المقترن بالسرقة وفق قانون العقوبات هي الإعدام: «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».