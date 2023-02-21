ضبط 7.5 طن مواد غذائية مجهولة المصدر وتحرير 216 محضرا في المنوفية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إن الأجهزة الرقابية والتفتيشية تواصل حملاتها اليومية المفاجئة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث أسفرت اليوم عن تحرير 216 محضرا تموينيا، بإجمالي مضبوطات 2 طن أرز حر، و375 كجم سمك مجمد، و5 أطنان ملح طعام، وكلها مجهولة المصدر، وغير مُعلن عن أسعارها.

حملات تموينية مكثفة في المنوفية

وأوضح محافظ المنوفية، أن المحاضر تضمنت تحرير 98 محضر لمخالفات مخابز، و118 محضرا للأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي ونقص وزن وعدم مطابقة المواصفات.

سلع غذائية مجهولة المصدر

وأشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمنوفية، إلى أنه من أهم القضايا التموينية التى شنتها الحملة، تحرير محضر جنح ضد صاحب محل لتجارة السلع الغذائية بناحية جزيرة الحجر بمركز الشهداء لحيازته كمية قدرها 2 طن أرز حر مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي ، كما تم تحرير محضر جنح ضد المسئول عن محل لتجارة الأسماك ببندر أشمون لحيازته كمية قدرها 375 كجم سمك مجمد مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي، فيما تم تحرير محضر جنح ضد المدير المسئول عن مصنع ألبان بناحية دبركي بمركز منوف لحيازته كمية قدرها 5 طن ملح طعام مجهول المصدر عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي.