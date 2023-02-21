حبس عامل وشقيقته بتهمة قتل سيدة وإخفاء جثتها في المنوفية

أمرت جهات التحقيق في محافظة المنوفية، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل ربة منزل وإخفاء جثتها.

ونجحت الأجهزة الأمنية في المحافظة، في فك لغز اختفاء ربة المنزل منذ فترة بعد إبلاغ أسرتها قسم الشرطة بتغيبها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تفاصيل جريمة قتل ربة منزل في أشمون بالمنوفية

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تحرير أسرة ربة منزل محضرا في مركز أشمون يفيد تغيبها خلال الفترة الماضية، وبالبحث وإجراء التحريات السرية تبين قيام عامل بمشتل وشقيقته بقتل ربة المنزل، واعترفا تفصيليا بارتكاب الواقعة، وسرقة حلق ذهب وهاتف كانا بحوزتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والتي أمرت بحبسهما.

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز أشمون، يفيد بتحرير أسرة ربة منزل محضراً بتغيبها، ونجحت الأجهزة الأمنية في كشف غموض الواقعة، وأرشد المتهمان عن مكان الجثة بعد التخلص منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد

وأكد المحامي محمد مسلم لـ«الوطن»، أن عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد هي الإعدام شنقا، موضحا أن عقوبة القتل قد تكون في بعض الأحوال السجن المؤبد أو بالحبس لمدة أقل وفق الجريمة.