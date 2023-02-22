«الصحة»: القوافل الطبية قدمت خدمات علاجية لـ105 آلاف مواطن مجانا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ105 آلاف و892 مواطن، من خلال 84 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال النصف الأول من شهر فبراير الحالي.

يأتي إطلاق القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، أنّه تم إجراء 18 ألفا و283 تحاليل معملية وأشعة، وتحويل 1081 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية

وأكد «عبدالغفار» حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركز للطب العلاجي، أنّ القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 5 آلاف و880 مواطناً بمحافظة أسوان، و8 آلاف و197 مواطناً بأسيوط، و 4 آلاف و561 مواطنًا بمحافظة الإسكندرية، و 2132 مواطناً بمحافظة الإسماعيلية، و 1753 مواطناً بالأقصر، و1169 مواطنًا بالبحر الأحمر، و5 آلاف و 745مواطناً بالبحيرة، و9 آلاف و387 مواطنًا بالجيزة، و4 آلاف و691 مواطناً بالدقهلية، و 1349 مواطناً بالسويس، و5 آلاف و 745 مواطناً بالشرقية، و6 آلاف و911 مواطناً بالغربية، و4 آلاف و43 مواطناً بالقاهرة.

مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية

وأشار الدكتور ابراهيم اسماعيل، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، الى تقديم الخدمة الصحية أيضاً لـ5 آلاف و565 مواطناً بالقليوبية، و4 آلاف و714مواطنًا بالمنوفية، و6 آلاف و664 مواطنًا بالمنيا، و938 مواطناً بجنوب سيناء، و4 آلاف و821 مواطناً بدمياط، و4 آلاف و591 مواطناً بسوهاج، و2411مواطنًا بقنا، و3آلاف و624مواطناً بكفر الشيخ، و917 مواطنًا بمطروح، و5 آلاف و174مواطناً ببني سويف، و1795مواطنا بالوادي الجديد، كما تم الكشف الطبي على 3 آلاف و115 مواطنا بالفيوم.